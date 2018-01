Zes: serie di incontri dell’assessore Russo in Cittadella

L’assessore regionale al sistema della logistica con delega alle attività produttive Francesco Russo, ha incontrato, presso la Cittadella regionale i rappresentanti dell’Autorità Portuale, della Direzione marittima di Reggio Calabria, della Sacal e del Corap. Gli incontri rientrano nella serie di appuntamenti pianificati nell’ambito delle attività programmate per la redazione del Piano di Sviluppo Strategico della ZES (Zone Economiche Speciali), al quale un gruppo di esperti, integrati con i dirigenti della Regione Calabria, sta già lavorando senza sosta dal mese di dicembre.

Hanno partecipato agli incontri, che si sono svolti presso gli uffici dell’assessorato, per l’Autorità Portuale, Giovanna Chilà e Saverio Spatafora, per la Direzione Marittima, Rocco Pepe, Antonino Azzolina, Agazio Tedesco e Fabio Serafina, per la Sacal Pier Vittorio Farabbi, per il Corap Rosaria Guzzo e Filippo Valotta, per la Regione Tommaso Calabrò, Emanuela Bonacci e Marco Merante. L’assessore Russo ha sottolineato l’importanza della condivisione del percorso e della necessità di cooperare con gli organismi, le istituzioni, le forze sociali e produttive presenti nel territorio calabrese, al fine di poter comporre il Piano di Sviluppo Strategico della Zes in modo unitario.