Anche con Casale tanti giovani atleti ospiti della Viola

La MetExtra Reggio Calabria suona la carica in vista della gara di domenica alle ore 18 contro la Novipiù Casale Monferrato. Il team nero-arancio in vista dell’attesa sfida alla capolista lavora in sinergia con il Comitato Regionale Fip Calabria. La società ospiterà con piacere i giovani talenti del basket maschile e femminile in arrivo da tutta la regione.

Ad anticipare la partita della domenica ci saranno le giovani atlete in rosa del basket calabrese che giocheranno un test amichevole alle ore 15.30 al PalaCalafiore prima di accomodarsi nel settore, a loro riservato, per sostenere il team marchiato Met.Extra. Mattina intensa, invece, per le rappresentative del Progetto Giovani Calabria in arrivo da Reggio Calabria, Catanzaro, Lamezia Terme e Crotone che giocheranno alla Palestra del Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” prima di recarsi al Palasport per sostenere i beniamini nero-arancio.