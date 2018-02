Catanzaro, accattivante concerto dei Calibro 35 al quartiere Fortuna

I "Calibro 35"

Un repertorio di grandi maestri della musica italiana come Ennio Morricone, i fratelli De Angelis, Stelvio Cipriani e Franco Micalizzi tutti nomi che figurano nelle colonne sonore di film polizieschi e che il regista americano Quentin Tarantino.

Sono le perle del repertorio funk, jazz e prog rock offerto con passione e determinazione dalla band Calibro 35 composta da Enrico Gabrielli (fiati e organi), Massimo Martellotta (chitarre e lap steel), Fabio Rondanini (batteria e percussioni), Luca Cavina (basso) e Tommaso Colliva (produzione).

Il sodalizio con il cinema è divenuto per loro il trampolino di lancio sia in territorio nazionale che oltreoceano. Dal remake di Ornella Vanoni “L’appuntamento”, con la voce di Roberto Dell’Era, fino al singolo “Calling All Units To Broccolino” (Aka “Convergere in Giambellino”) che, dopo essere stato “Song of The Day” per l’emittente californiana Kcrw viene scelto per musicare i titoli di coda del blockbuster hollywoodiano “R.E.D.” con Bruce Willis, Hellen Mirren, John Malkovich e Morgan Freeman.

La formazione milanese ha suonato con il maestro Micalizzi, aperto il concerto dei Muse a San Siro, sonorizzato film e realizzato jingle e sigle: alcuni dei loro brani sono stati utilizzati per le colonne sonore del lungometraggio “Vallanzasca, Gli Angeli Del Male” e della serie tv “Romanzo Criminale”. Hanno all’attivo cinque album.

Le Officine Sonore, dopo l’enorme successo ottenuto con lo spettacolo dello scorso 25 gennaio “Contemporaneamente insieme” di Dente e Guido Catalano, sono pronte a ospitare il secondo grande evento della stagione invernale e a offrire al pubblico calabrese sempre il meglio della musica contemporanea. Appuntamento al 18 febbario 20:00 presso il quartiere Fortuna di Catanzaro.