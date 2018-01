Le Muse: informazione, domani spazio a tre giornalisti: segue la mostra “Parole”

E si terrà domani alle 18 presso la Sala D’Arte de Le Muse, la manifestazione “Due tenori ed una soprano” evento organizzato per dibattere sul ruolo dell’informazione oggi in Calabria.

Il presidente Muse Giuseppe Livoti riconferma “l’importanza del “giornalismo oggi” soprattutto in una terra come la nostra dove le difficoltà non mancano come abbiamo visto nelle precedenti manifestazioni Muse in queste ultime domeniche. Dopo i giovani e le loro difficoltà abbiamo utilizzato la metafora della musica nelle figure del soprano e del tenore invitando giornalisti che continuamente informano i territori sulle problematiche importanti del mondo politico, sociale, sulla legalità negata e a volte poco ripristinata e tanto altro”.

Dunque tre giornalisti di cui due ritornano per il secondo anno consecutivo alle Muse ed esattamente Michele Inserra – capo redattore de “Il Quotidiano del Sud”, Claudio Cordova – direttore de “Il Dispaccio” e quest’anno anche una donna giornalista Angela Panzera – giornalista di cronaca.

Gli argomenti trattati saranno impostati su grandi tematiche insieme a delle sollecitazioni visive utili all’andamento del dibattito anche per capire quanto è importante la carta stampata, il web ed ancora la denuncia utile a informare ed anche a volte a scuotere l’opinione pubblica.

infine il titolo della collettiva degli artisti delle Muse che hanno utilizzato la forza delle lettere e delle frasi per ottenere surreali restituzioni pittoriche e fotografiche ribadendo la forza della scrittura anche nell’arte, approdando così al linguaggio visivo.

Alla mostra denomitata ‘Parole’ partecipano: Pierfilippo Bucca, Francesco Logoteta, Rossella Marra, Pina Calabro’, Manuela Lugarà, Adele Leanza, Sebastiano Plutino, Antonella Laganà, Mimma Gorgone.