Ieraci (Nuovi Orizzonti): “elezioni, Locride in declino occorre presa di coscienza dei cittadini”

“Si avvicinano le elezioni del 4 marzo e per il nostro territorio ahimè sembra cambiare ben poco. La Locride continua nel suo stato di declino inarrestabile, dovuto ad una politica nazionale e regionale che l’hanno relegata a territorio periferico”.

E' quanto afferma in una note il Presidente dell'Associazione Culturale "Nuovi Orizzonti per il Sud" Roberto Ieraci: “i trasporti e le infrastrutture sono lontani anni luce da quelli delle altre realtà europee. L’occupazione ha oramai superato tutti i livelli di guardia costringendo molti nostri giovani ad andare via in cerca di un futuro migliore. La Sanità è allo sbando con un ospedale dove manca il personale medico e paramedico. Si annunciano nuove assunzioni e lo sblocco dei fondi per ristrutturare una struttura sempre più fatiscente, ma di concreto all’orizzonte non si intravede nulla di nuovo”.

“Solo "spot" elettorali al solo fine di illudere la gente in vista del voto. Bisogna ribellarsi. I cittadini della Locride devono assumere la consapevolezza che la gestione della cosa pubblica mai come ora necessita di un forte tasso di responsabilità e serietà. La parola politica deve ritrovare la sua antica autorevolezza... Alle elezioni nazionali bisogna esprimere una figura del territorio che dimostri la sua presenza e disponibilità per la realizzazione di un programma di ripresa e di sviluppo del comprensorio” – ha continuato imperterrito Ieraci.

“Dobbiamo impegnarci per realizzare un futuro migliore per le generazioni future puntando su un Piano di Investimento per il Sud, rendendo il mezzogiorno e la Locride zona economica speciale (Zes) con zero tasse e burocrazia semplificata. Bisogna passare alla politica dei fatti e non delle parole – ha detto infine - di false illusioni ne abbiamo vissute per troppo tempo”.