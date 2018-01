Pallavolo. Il Crotone ricarica le batterie: si riparte dal San Lucido

Turno di riposo di fine prima fase per la Pallavolo Crotone che approfitta della pausa per ricaricare le batterie in vista del l’imminente Poule promozione che inizierà il 4 febbraio e che per una sorta di sorteggio beffardo metterà di fronte il San lucido, la stessa squadra che proprio all’ultima giornata si è guadagnata l’accesso alla Poule promozioneconquistando i punti necessari sul campo del Crotone, quel Crotone apparso a fasi alterne, capace di mettere al muro l’avversario quando stimolato ma anche di far scendere paurosamente l’attenzione.

L’allarme in casa pitagorica è suonato dalla prima sconfitta in trasferta di Spezzano, la dirigenza e lo e staff tecnico hanno voluto mettere in chiaro gli obiettivi della società stagionali, è già da martedì scorso in allenamento le cose sono cambiate dal punto di vista del l’atteggiamento.

Le ragazze, in particolare le più giovani, hanno ritrovato una verve sopita, in sintonia con le veterane che si sono gestite in questa prima fase proprio per arrivare cariche alla prima della Poule promozione che servirà a dare il buongiorno a questo ulteriore campionato a 8 squadre con andata e ritorno dove solo la prima classificata accederà in serie B2, per questo i passi falsi non sono consentiti considerando la qualità delle concorrenti provenienti dall’altro girone con il Reggio Calabria Cuore su tutte ma da non sottovalutare Polistena Villa Cenide e Gioiosa.

“Mantenere alta la concentrazione nella prima fase – ha affermato in tal senso Mister Asteriti - è stato difficilissimo, gli stimoli ovviamente a risultato acquisito sono scesi, già da martedì scorso ho visto in palestra il piglio delle grandi squadre, tutti presenti con l’infermeria vuota ci permette di allenarci bene, sono fiducioso e sicuro di esordire con una grande prova domenica 4 febbraio”.