Parte la nuova stagione per la Rari Nantes: presentati gli atleti

La rosa ufficiale della Rari Nantes di Crotone è stata presentata oggi pomeriggio nel corso di una apposita cerimonia che si è svolta presso la sede della Lega Navale di Crotone. Una rosa competitiva, costruita per tentare di vincere in ogni vasca, e che conta qualche nuovo importante innesto come il centrovasca Renè Bezic, 29 anni croato o l’italiano Gabriel Namar, attaccante di 24 anni.

Ma che mantiene giocatori noti agli amanti della pallanuoto crotonese che in serie B possono fare la differenza quali Vincenzo Arcuri attaccante e capitano della squadra, il centroboa Francesco Graziani, il portiere Mattia Conti ed il difensore Riccardo Spadafora.

A commentare la qualità della rosa è stato proprio l’allenatore Arcuri che ha detto: “abbiamo costruito una rosa con delle ambizioni, ma preferiamo rimanere con i piedi per terra e pensare partita dopo partita. La gara di domani sarà da sudare fino all’ultimo secondo, come del resto tutte quelle che ci aspettano. Affronteremo il Catania che è una squadra allestita per vincere il campionato. Abbiamo bisogno di tutto l’affetto del nostro pubblico”.

Alla presentazione della squadra ha partecipato l’assessore allo sport Giuseppe Frisenda, ex atleta e appassionato di pallanuoto: “per me è veramente importante stasera essere qui – ha ammesso – perché lo sport sta regalando tanto alla città di Crotone e ne vado fiero, soprattutto per il ruolo che ricopro”.

Il sindaco della città Ugo Pugliese ha voluto dare un incoraggiamento personale a: “ragazzi portate in alto il nome di Crotone, perché nelle cose brutte il nome di Crotone vola, ed invece dobbiamo impegnarci molto affinché la parte più bella della nostra città venga fuori”.

Il presidente della società Emilio Ape ha voluto aggiungere: “non potevo avere compagnia migliore quest’anno, e ringrazio tutti gli sponsor che hanno voluto sostenerci, una cosa per noi fondamentale. Quest’anno abbiamo un obiettivo non facile; l’anno scorso il nostro obiettivo è la salvezza. Ma quest’anno vogliamo fare qualcosa di più. Puntiamo in alto anche se sappiamo bene che le altre società si sono bene attrezzate anche in base al nuovo regolamento che prevede l’accesso ai play-off delle prime quattro squadre”.

Lo sponsor Sergio Torromino ha voluto sottolineare che “la vicinanza alla squadra è un omaggio alla città di Crotone e allo sport, e che è un modo per premiare gli atleti del loro impegno e dei loro sacrifici”.

Sono intervenuti poi Alessandro Marino, Salvatore Ranieri, Matteo Ambrosio. Il sindaco Ugo Pugliese ha annunciato anche di aver presentato al Coni un progetto da due milioni di euro per la copertura della piscina olimpionica e per la creazione di spalti da mille posti.

Daniele Paonessa, delegato Coni ha commentato: “il progetto c’è, adesso bisogna fare di tutto per ottenere questo importante finanziamento”.