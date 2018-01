Incidente stradale a Sersale, anziano investito e ucciso

È stato travolto e ucciso un uomo di 81 anni in località Borda, a Sersale, nel catanzarese. Il tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 106, a investire l’uomo un’auto guidata da un giovane.

Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri della compagnia di Sellia Marina e personale dell'Anas. Sono in corso rilievi per cercare di stabilire la dinamica dell'incidente e, nella zona, la circolazione avviene a senso unico alternato.

19:12 | Anas comunica che sulla strada statale 106 `Jonica` è stata ripristinata la regolare circolazione a seguito di un incidente avvenuto in prossimità del km 202,200, in direzione Reggio Calabria, nel territorio comunale di Sersale in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito da un autoveicolo mentre attraversava la strada.

Per consentire i rilievi del caso e per rimuovere il veicolo incidentato, la corsia di marcia in direzione sud è stata provvisoriamente chiusa, il traffico è stato deviato sulla corsia in direzione Taranto con transito a senso unico alternato.

Sul posto è intervenuto il personale dell`Anas, della Polizia stradale e dei vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

h 19:33 | Secondo la dinamica, ricostruita dai Carabinieri, l'anziano, Giuseppe Graziano Aiello, 81enne di Catanzaro, era appena uscito da una macelleria e stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto parcheggiata sulla banchina in direzione Crotone, quando è stato investito da un Mitsubishi Pajero guidata dal 22enne P.B., che arrivava dalla direzione opposta.

L'uomo è decedendo sul colpo. La salma su disposizione dell'A.G. è stata restituita ai familiari.