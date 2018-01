Calcio. A Catanzaro Cason e Corado: nel team fino al termine della stagione

La società Catanzaro Calcio rende noto di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante argentino Gaston Ezequiel Corado, proveniente dal Matera, e del difensore Stefano Cason, di proprietà dell’Atalanta. Entrambi arrivano in giallorosso con la formula del prestito fino a fine stagione.

Il centrale difensivo Cason, 22enne di Belluno, nella prima parte della stagione ha marcato 17 presenze nalla Carrarese, dove era stato trasferito in prestito dalla società orobica. In precedenza ha vestito tra i professionisti le maglie di Trapani e Ternana in serie B e Melfi in serie C, mentre in serie D ha militato con la Robur Siena aggiudicandosi lo scudetto dilettanti.

L’attaccante Corado, 29enne nativo di Buenos Aires e in possesso di passaporto italiano, nella prima parte di campionato ha collezionato 14 presenze con la società lucana, segnando un gol. Nella precedente stagione ha segnato 8 gol in 31 partite con la maglia della Casertana. In precedenza ha avuto esperienze nella serie B cilena e nella terza serie argentina.