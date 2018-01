Alimenti e tutela lavoratori: due aziende multate nel vibonese

I Carabinieri, insieme ai reparti specializzati del Nas e del Nil, hanno controllato alcune aziende nei comuni di Fabrizia, Mongiana e Dinami accertando alcune inosservanze che sono state punite amministrativamente.

In particolare a Dinami, si è scoperto che un mezzo per il trasporto alimenti, di proprietà di una società del posto, non aveva i requisiti minimi igienici per il trasporto di merci per cui è scattata una sanzione di circa mille euro.

A Fabrizia, invece, accertata un’infrazione amministrativa poiché erano state installate delle telecamere di videosorveglianza per controllare a distanza l’attività lavorativa dei dipendenti di un’impresa che è stata sanzionata per circa 1600 euro.

I controlli dei Carabinieri in materia alimentare e di tutela dei lavoratori continueranno anche nelle prossime settimane.