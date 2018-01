Crotone. Pugliese nella Commissione Nazionale Città Portuali dell’Anci

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, è stato designato, quale rappresentante di Anci Calabria, in seno alla Commissione Nazionale Città Portuali dell'Associazione dei Comuni Italiani. Con la designazione, il presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, ha voluto evidenziare il contributo che il primo cittadino di Crotone ha fornito in relazione alla tematica delle infrastrutture di tutta la regione. Tematiche e problematiche che Pugliese porterà sui tavoli nazionali della massima associazione che raccoglie i comuni italiani.

“Sono particolarmente onorato della importante designazione e ringrazio il presidente Callipo per la stima personale e la fiducia dimostrata. Il tema delle infrastrutture in Calabria, della portualità in particolare, è particolarmente rilevante e risente, purtroppo, di un ritardo cronico che condiziona non solo il diritto alla mobilità ma anche l'economia della nostra regione e dei nostri comuni. Non a caso la tematica delle infrastrutture è quella più spinosa ma che ho affrontato con determinazione come sindaco della città.