Alternanza scuola-lavoro: al via i voucher per le imprese che accolgono studenti

Prosegue l’attività della Camera di commercio di Crotone nel favorire l’alternanza scuola-lavoro. L’Ente camerale ha, infatti, pubblicato un bando per l’erogazione di voucher alle imprese che intendono avviare percorsi di alternanza scuola–lavoro. L’iniziativa rientra nel progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, promosso da Unioncamere e dal Ministero per lo Sviluppo Economico, e finalizzato a potenziare le opportunità di occupazione per i giovani e di migliorare la possibilità delle imprese di trovare personale più preparato professionalmente in funzione di un’esperienza maturata “sul campo”.

L’iniziativa, di durata triennale (2017-2019), prevede l’assegnazione di contributi alle imprese, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra scuole e imprese, di incentivare l’inserimento di giovani studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di sostenere il coinvolgimento delle imprese in tali percorsi e di favorire la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti. Per l’annualità 2018 sono state stanziate risorse pari a 29.000 euro. Il contributo, a favore dell’impresa ospitante, sarà compreso tra i 300 e i 600 euro, in relazione al numero di studenti ospitati.

“La Camera di Commercio di Crotone crede fermamente nell’importanza dell’alternanza scuola-lavoro come strumento per avvicinare il mondo della formazione a quello imprenditoriale e contribuire all’incremento dell’occupazione – è il commento del Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese – Il bando è un sostegno concreto alle imprese del territorio affinché mettano in campo percorsi virtuosi di alternanza. Un sostegno economico a favore di quegli imprenditori della provincia che decidono, con convinzione e serietà e in una ottica di formazione e crescita di competenze, di aprire le proprie porte agli studenti”.