Coppa Calabria, si ferma la corsa della Provolley Crotone

La Provolley Crotone non è riuscita a passare il turno di Coppa Calabria dopo aver vinto per 3-0 la gara di andata contro Roccella. La squadra di mister Celico ha purtroppo steccato al ritorno, perdendo con lo stesso risultato per poi cedere definitivamente al golden set. Una sconfitta che arriva dopo una serie incredibile di partite positive, nel 2018 infatti la Provolley non aveva mai conosciuto risultati diversi al di fuori delle vittorie. Uno stop che prima o poi doveva arrivare, adesso però è già tempo di voltare pagina e pensare al futuro e al campionato in particolare. Con i tanti punti conquistati nell'anno nuovo i pitagorici hanno fatto un bel balzo in classifica, portandosi a ridosso delle prime.

Domenica alle 18.30 al Palamilone di Crotone arriverà la New tech Pallavolo Milani, squadra penultima in graduatoria ma che comunque ha conquistato undici punti fino ad ora. Una gara ampiamente alla portata della Provolley che cercherà di sfruttare l'incontro per allungare la striscia utile e magari rosicchiare qualche altro punticino alle primissime. L'occasione è ghiotta, anche perchè Lapietra Volley di Rossano, squadra che in questo momento si trova al quarto posto e che precede i pitagorici in classifica di sole due lunghezze, dovrà vedersela con la capolista Praia in un match che vede nettamente favorita la prima in classifica. Sarà un turno di campionato molto importante, in cui i crotonesi dovranno fare il loro dovere per poi aspettare ciò che accade sugli altri campi.

“Purtroppo – commenta mister Salvatore Celico – non siamo riusciti a passare il turno in Coppa Calabria, era un obiettivo che ci eravamo prefissi ma usciamo a testa alta visto che siamo stati eliminati al Golden set. Questa sconfitta però non deve farci abbassare la guardia, in campionato veniamo da un ottimo momento e anche domenica avremo la possibilità di conquistare punti pesanti”. L'appuntamento quindi è per le 18.30 al Palamilone.