Tutto pronto per il “Festival della Moda Adv”

Sarà un connubio di magnificenza ed emozioni a padroneggiare la VI edizione del “Festival della Moda Adv” organizzata dall’agenzia “Adv Fashion” di Emanuela Cozza, che si terrà il 28 gennaio alle 21 nella sala ricevimento l’Olimpo. La kermesse, presentata da Andrea De Iacovo, si alternerà fra moda, spettacolo e cultura. A presenziare la serata molti ospiti illustri del mondo della Moda, Spettacolo e Cultura. In passerella sfileranno le creazioni di Salvatore Macrì (Haute Couture), Masellis Boutique, Accademia New Style, Giuseppe Cupelli Made in Italy, Alessia Principe Design, AME, Mario Napoli Parrucchieri. Fra gli ospiti presenti citiamo il Promotore cinematografico Pasquale Arnone, Valentina Mazzuca, Ermanno Reda fondatore del concorso “For Lady”, il quale, presenterà in anteprima alcune delle “Lady” in concorso, l’attore Marcello Arnone, la Maestra Graziella Verta con la sua Associazione musicale “Notte di note”, la Dott.ssa Lia Calabria con la Compagnia Teatrale i “Tutti x 1… Uno x tutti” (Tonino Buffone, Concetta Rizzuti, Fedele Serpe, Vanessa Cherubini), la Scuola di Ballo Cosenza “Dancesportstudio”. In sala presiederanno anche gli Sponsor Ufficiali della VI edizione del “Festival della Moda Adv”: Ranieri “International boat & ribs”, Piero Aceto “Multibrand -SsangYong”, “Omnia snc Immobiliare”.

Insomma un bel “fardello” di arti. “Madre” della “comunicazione moderna”, per molti anni, a causa del suo carattere frivolo mutevole, la moda è stata considerata come un fenomeno di minore importanza. Successivamente, sul piano dei rapporti interpersonali, invece essa si è caratterizzata come uno strumento comunicativo. Socialmente considerata come elemento fondamentale, in quanto caratterizza la civiltà, e tratto saliente della cultura e della società grazie alla sua capacità di individuare ed analizzare il rapporto esistente tra individuo e società, la moda finisce per avere anche una valenza antropologica.

La sua semplice funzione di abbigliare, di decorare il nostro corpo secondo idee usi e costumi provenienti da tutto il mondo, ha attribuito alla moda anche una funzione antropologica. Importare, esportare tendenze di moda e conseguentemente stili di vita, ha “contaminato” sempre più le menti umane, permettendo all’uomo di spaziare, confrontarsi e “collaudarsi” con nuove culture, creando, altresì, anche benefici economici. Insomma, dietro un bel “vestito” c’è tanto. Non vi resta che partecipare.