Gli alunni dell’alberghiero trionfano al concorso regionale di cucina

Vittoria per gli alunni dell’Ipssar di Le Castella che si sono confermati primi al concorso enogastronomico regionale “Calabria, cultura gastronomica mediterranea” dal tema “Legumi, carni ovine e caprine nella tradizione calabrese Rivisitazione nella tradizione”. L’evento tenutosi a Lamezia Terme il 24 gennaio ha visto la presenza di tutti gli istituti alberghieri della regione e ha visto il trionfo di Jusy Minnelli e Carmine Borda della IV A che, accompagnati dall’insegnate Francesco Marinaro, hanno sbaragliato la concorrenza con le loro costolette d’agnello alla crotonese. Il piatto è la rivisitazione della tiana calabrisi, la ricetta è ovviamente top secret, ma non gli ingredienti. È stato preparato dai due alunni sotto gli attenti occhi della giuria in novanta minuti ed è a base di costolette d’agnello, carciofi, patate, piselli e pecorino ovviamente crotonese.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Maria Antonietta Crea, dell’insegnate Marinaro e di tutti gli altri insegnati dell’istituto che ancora una volta vedono premiare due alunni della propria scuola e questa volta in una manifestazione organizzata dall’unione regionale cuochi Calabria. Un’eccellenza l’Ipssar di Le Castella capace di sfornare talenti. Non si tratta di frasi fatte o di circostanza perché non è la prima volta che gli alunni della scuola conquistano il primo posto in una competizione alla quale prendono parte. È una scuola che prepara al meglio gi alunni che permette loro di lavorare e confrontarsi con coetanei di tutte le scuola della Calabria. Il confronto si sa è sempre positivo, ma vincere da una soddisfazione maggiore. Insomma la tradizione positiva della vittoria prosegue.