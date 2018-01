Crotone, Anter promuove “Il sole a scuola”: si inizia da tre istituti

Anche derisce al progetto targato Anter “Il Sole in Classe”, il percorso formativo dedicato alle scuole elementari e medie che ha l’obiettivo di

Sensibilizzare, informare ed educare le nuove generazioni verso uno stile di vita eco-sostenibile. Da queste premesse prenderanno parte alla lezione gli alunni dell’Istituto Comprensivo Maria Grazia Cutuli della scuola primaria “Don Bosco” e secondaria “Corrado Alvaro”di Crotone.

“Il nostro compito – dichiara l’Associazione - è offrire validi strumenti affinché gli studenti possano diventare promotori, attraverso gesti e comportamenti quotidiani, di uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente. L’obiettivo finale è quello di informare le nuove generazioni e guidarle attraverso il complesso labirinto delle problematiche energetiche che affliggono le nostre città ed il Pianeta e di spiegare come le energie rinnovabili, il risparmio energetico e la mobilità sostenibile possono contribuire ad un deciso cambiamento di rotta.

Il progetto “Il Sole in Classe” - spiega la nota - "mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulle questioni legate alla sostenibilità ambientale. L’effetto immediato sarà quello di coinvolgere i bambini, le famiglie, gli insegnanti, mentre a lungo termine Anter si propone di realizzare sinergie tra Scuole ed Associazioni, in modo da creare un vero e proprio “network educativo. Fondamentale, - in conclusione - in questo percorso, la partecipazione delle istituzioni locali, nazionali ed europee, nella consapevolezza che per salvare la nostra Città, il nostro Paese, il nostro Pianeta occorra un’azione forte e corale”.