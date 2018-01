Prosegue la rassegna dei “Cafè letterari dell’Itis di Polistena”

“I Caffè Letterari dell´Itis” ampliano la loro offerta culturale proponendo una struttura piú complessa e ricca volta a favorire la conoscenza, nonché la contestualizzazione e la contaminazione letteraria.

Quest´anno, per la prima volta, è stato dato un titolo alla rassegna letteraria: “Della Giustizia e dell´Amore. Costruzioni, correlazioni, contaminazioni”. Saranno l´amore per il Sud, il senso di appartenenza e di giustizia sociale, la denuncia e la domanda del dove e dell´attesa a fare da filo conduttore agli otto incontri in programma. Due gli eventi fuori rassegna: un laboratorio di scrittura e uno speciale “appuntamento con le stelle – letture al planetario”.

Gli autori ospiti saranno: Mimmo Gangemi 25 gennaio, coautore con Pino Aprile, Maurizio De Giovanni, Raffaele Nigro di "Attenti al Sud"; Antonio Chieffallo l´8 febbraio con "Non vergognatevi di me"; il 22 febbraio Peppe Baldessarro e Gaetano Saffioti "Questione di rispetto. L'impresa di Gaetano Saffioti contro la ´ndrangheta"; Caterina Condoluci l´8 marzo con il suo "Ritorno a Pellekinos"; Antonio Manuel Marco Cascio il 15 Marzo con "Di Rabbia e d'Amuri" e chiuderà Andrea Salonia il 12 aprile "Domani chiameranno domani".

L´appuntamento con la lettura dell´Itis, giunto al suo settimo anno, sarà dunque così strutturato:

Sezione storica de “I Caffè Letterari”. Gli studenti coinvolti lavoreranno, guidati dai docenti del Dipartimento di Lettere, sulle pubblicazioni proposte per poi confrontarsi con l´autore in un periodo che andrà dal 25 gennaio al 12 aprile. Gli incontri si terranno di giovedì, secondo il calendario allegato, alle 11.00 in aula Cisco.

Sezione speciale “Appuntamento con le stelle”. Ospite Domenico Dara, con un reading tratto da “Appunti di meccanica celeste”, romanzo con il quale l´autore ha aperto la rassegna de I Caffè Letterari lo scorso anno e che si è aggiudicato il premio Stresa 2017. L´evento speciale aperto ad un massimo di 50 persone si svolgerà all´interno del planetario dell´Itis "Raffaele Anastasi" e le installazioni interattive saranno curate dal Professor Rocco Ciurleo.

Sezione speciale “Laboratorio di scrittura” il 5 aprile 2018 con Antonio Pagliuso e Simona Mileto, giovanissimi autori calabresi alla loro opera prima, rispettivamente con “Gli occhi neri che non guardo piú” e“Odon”. Aperto a studenti “volontari”, che si sono “autocandidati” tra i 150 che a turno parteciperanno ai matinée letterari.