Vibo, Cciaa. Ristorazione: al via bando di selezione per gruppo francese

La Camera di Commercio di Vibo Valentia, grazie a politiche di internazionalizzazione serie ed efficaci, consolida i rapporti con partner europei, moltiplicando così gli effetti positivi di interventi mirati ad assicurare alle imprese locali nuove occasioni di posizionamento sui mercati esteri e ai giovani reali possibilità di interessante e stabile occupazione.

L’ente ha, così, pubblicato un avviso di ricerca personale nel settore della ristorazione per un importante gruppo francese, coinvolgendo anche gli Istituti Alberghieri calabresi. La Camera di Commercio di Vibo Valentia, infatti, nell’ambito nuove funzioni, relative alle attività di orientamento al lavoro e alle professioni, è riuscita a creare opportunità occupazionali per i giovani calabresi presso un importante gruppo francese, con il quale ha già collaborato proficuamente in passato.

Il gruppo selezionerà giovani diplomati da assumere nella catena di ristoranti italiani che dal 2013 perseguono l’obiettivo di portare in Francia la trattoria italiana: prodotti importati direttamente dall’Italia, cucina totalmente fatta in casa da una equipe esclusivamente italiana, prezzi bassi ed un ambiente caloroso. Il gruppo conta ad oggi 6 ristoranti. Per l’anno 2018 sono previste, in Francia e in altri Paesi Europei, diverse nuove aperture, che richiedono il potenziamento del personale rispetto a quello già in servizio. La società francese intende reperire il personale proprio attraverso la collaborazione con la Camera di Commercio di Vibo Valentia in ragione dei proficui rapporti già avviati e degli utili risultati conseguiti in termini di serietà e qualità del personale selezionato.

Ecco perché oggi è ancora l’Ente camerale vibonese ad essere chiamato ad attivare nuovamente la procedura “offrendo così ai giovani del territorio – sottolinea il Presidente dell’Ente Michele Lico - occasioni di lavoro stabili e interessanti esperienze professionali, nel confronto con realtà diverse, per ampliare orizzonti, conoscenze e formazione. A questo si associa un nostro altrettanto importante obiettivo: la promozione delle imprese e dei prodotti agroalimentari locali sul mercato francese, valorizzando così l’esportazione delle tipicità, l’internazionalizzazione delle eccellenze imprenditoriali, la promozione della tradizione e dell’arte culinaria locale che nella Dieta Mediterranea vede la sua migliore espressione per uno stile di vita salubre all’insegna del gusto e della qualità”.

L’avviso prevede la ricerca e la selezione delle seguenti figure professionali: Capi Partita; Commis di cucina; Pizzaioli; Commis di pasticceria e boulangerie; Commis di sala; Barman e barlady; Commis di bar. Alla selezione possono essere ammessi anche giovani diplomandi purché abbiano acquisito durante il percorso scolastico un minimo di esperienza nel settore.

La selezione è riservata ai residenti nelle province calabresi con priorità per i residenti nella provincia di Vibo Valentia.

Per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro e non oltre il 15 febbraio prossimo, secondo le modalità previste dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio, www.vv.camcom.it, nell’Home page, sezione news. I candidati che saranno ritenuti di maggiore interesse da parte della società francese saranno convocati per un colloquio diretto che avrà luogo presso la sede della stessa Camera di Commercio il prossimo 21 febbraio, con comunicazione diretta ai candidati all’indirizzo e-mail indicato nel curriculum.

“Questo risultato – dice il Segretario Generale dell’Ente Donatella Romeo - non è casuale, è un altro obiettivo centrato, frutto di una strategia mirata e di una applicazione puntuale ed efficace da parte degli uffici camerali, avviata con una scrupolosa analisi di mercato e con una selezione di partner attendibili e proseguita con la cura di rapporti e relazioni basati su reciproca visione e affidabilità. Tutto questo a vantaggio, come è evidente, delle nostre imprese, delle nostre eccellenze, dei nostri giovani e dell’immagine del territorio oltre i confini”.