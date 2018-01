Si terrà giovedì 25 gennaio alle 8:30 nell’aula magna di architettura dell’Università Mediterranea la presentazione del volume Social Services Disrupted. Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity, curato da Flavia Martinelli, Anneli Anttonen e Margitta Mätzke per i tipi della Edward Elgar Publishing e uscito nel dicembre 2017.

Il volume costituisce il prodotto finale dell’Azione Cost So.S. Cohesion – Social services, welfare states and places, finanziata dall’Unione Europea e coordinata da Flavia Martinelli presso il Dipartimento Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria dal 1 gennaio 2012 al 30 aprile 2016. Il progetto ha coinvolto 24 stati, 40 istituzioni universitarie e di ricerca e oltre 90 docenti e ricercatori, di cui il 35% giovani a inizio carriera. Nel corso del progetto, l’Unità di ricerca di Reggio Calabria, costituita da Flavia Martinelli, Antonella Sarlo, Stefania Barillà, Angela Bagnato, Maurizio Imperio e Maria Giuffrida, ha ricostruito e analizzato criticamente l’evoluzione del quadro di programmazione e della struttura dell’offerta di servizi sociali in Calabria e nella città di Reggio Calabria negli ultimi quarant’anni. Alcuni risultati di questa ricerca sono accessibili sul sito dell’Azione, nella sezione ‘Working Papers’.

Il volume conclusivo dell’Azione Social Services Disrupted sintetizza in 19 capitoli e 410 pagine i risultati delle ricerche svolte dai partner sui processi di ristrutturazione dei servizi sociali nei diversi contesti Europei, con particolare attenzione ai servizi per la prima infanzia, i servizi di cura per gli anziani e le politiche per l’inclusione degli immigrati. Vengono identificate e messe a confronto le traiettorie dei diversi modelli di welfare e vengono evidenziati gli effetti di tali processi, con particolare attenzione alla coesione sociale e territoriale. Nella sezione conclusiva vengono sintetizzate i principali mutamenti in atto, comuni alla maggior parte dei paesi esaminati, che evidenziano un tendenziale disimpegno dello stato, una riorganizzazione ‘verticale’ delle responsabilità tra le diverse scale di governo e una riorganizzazione ‘orizzontale’ dell’offerta, con un maggiore coinvolgimento delle famiglie, delle comunità e del mercato. Vengono anche identificati i nodi e le sfide imposte dalle recenti misure di austerità e vengono esaminate le diverse opzioni di politica sociale.

L’evento di presentazione del volume è aperto a tutta la cittadinanza. Oltre alle curatrici del volume, Flavia Martinelli (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Anneli Anttonen (Università di Tampere, Finlandia) e Margerita Mätzke (Università Johannes Kepler di Linz, Austria), che presenteranno i principali risultati dell’Azione COST, parlerà l’esperta nazionale di servizi sociali Elisabetta Neve (Università di Verona e Fondazione Zancan) e interverranno alcuni attori locali, molti dei quali già coinvolti nel corso dell’Azione: Maria Luisa Spanò, Dirigente del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria; Manuel Pulella, Dirigente del Settore Risorse UE del Comune di Reggio Calabria; Pasquale Neri, Portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore di Reggio Calabria; Viviana Porcino, Rappresentante dell’Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali, Gruppo Provinciale di Reggio Calabria; Danilo Ferrara, Presidente dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria.