Cosenza, Noi: “saltato ennesimo Consiglio, impegni precisi su Ospedale”

Il Movimento politico NOI vuole porre l’attenzione dei cittadini sulla querelle del nuovo Ospedale di Cosenza. Dopo l’ennesimo rinvio ingiustificato al Consiglio comunale di oggi, non si può più tacere e bisogna con forza denunciare quanto accade alle spalle della buona fede di tanti cittadini cosentini e calabresi.

“La scelta del sito che dovrebbe ospitare il nuovo ospedale sembra ormai essere un piccolo particolare all’interno di un gioco di potere fatto da rimpalli di responsabilità che durano mesi a discapito di tutti. Ci chiediamo se chi dovrebbe tutelare e garantire la qualità della Sanità di questa Città, preferisce, invece, giocare al rialzo e barattare un fazzoletto di terra pur di avere finanziato questa o quell’opera pubblica, da investire nelle prossime campagne elettorali. Tutto questo è vergognoso”- incalza la nota.

“E' tempo, ormai, di giocare a carte scoperte e di dire espressamente e apertamente alla città se si vuole o meno il nuovo ospedale a Cosenza. Chiediamo con forza che la vicenda del nuovo nosocomio cosentino venga chiusa entro brevissimo tempo, deliberando definitivamente l’aria sulla quale potrebbe sorgere il nuovo "Hub Sanità" della provincia cosentina e finanziando l’opera che dovrà nascere in tempi certi. L’impressione é che dietro i continui tentennamenti e rinvii, non ultimo quello del consiglio comunale di oggi, ci sia l’accordo di realizzare l’ospedale a Vaglio Lise “in cambio” di qualche finanziamento. Attendiamo dichiarazioni e impegni precisi in merito”- annuncia ancora il Movimento Noi.

“Va evidenziato che, se il nuovo ospedale sorgerà a Vaglio Lise, l'opinione pubblica registrerà ancora una volta il cambio d’opinione dell’amministrazione comunale di Cosenza che – puntualizza la nota - dopo la questione Metro per la quale aveva anche fatto i banchetti per raccogliere le firme al grido “Allarme Metro”, metterebbe sotto il tappeto il "punto relativo all'Ospedale" del programma elettorale, sul quale ha chiesto e ottenuto il consenso dei cosentini. La trasformazione dell’Annunziata come “Nuovo polo ospedaliero e parco urbano della Città, con la Facoltà di Medicina e tutti gli ambulatori alle porte del Centro Storico”, pubblicizzata in campagna elettorale, verrebbe così cancellata dall’agenda programmatica e presto barattata con qualche opera pubblica funzionale a campagne elettorali future”!

“Il Movimento politico Noi, che ha sostenuto anche quella che era una idea condivisibile di Ospedale a sud della Città, con funzioni e servizi vitali, oggi dovrebbe, suo malgrado, ricredersi e constatare come ormai il Sindaco stia realizzando il programma del suo competitor. L'ospedale a Vaglio Lise contribuirà alla corsa verso Nord della città avviata certamente sin dagli anni '60, ma accellerata da questo sindaco – closa nota - che solo a parole vuole riprendere la Città storica, ma che con i fatti concreti e rinnegando tutti i punti del suo programma, abbandona inesorabilmente al declino e ai crolli. La politica del baratto produrrà una città della movida e dell’allarme sociale”.