Controlli a Cosenza: una denuncia e 10 multe

Una denuncia, 10 multe e 50 veicoli controllati. Sono i dati dell’operazione di controllo portata avanti dai carabinieri di Cosenza. I militari hanno infatti eseguito, dal crepuscolo a seguire, una serie di posti di blocco che, nel caso specifico, hanno interessato le principali vie di comunicazione che collegano il capoluogo bruzio con le frazioni e i comuni limitrofi quali Mendicino, Vadue, Tessano e Cerisano.

Questa attività è stata affiancata poi ad una serie di perquisizioni e controlli nei confronti dei soggetti che si trovano ristretti in casa per misure cautelari ovvero di prevenzione. E nel corso dei controlli i militari hanno multato una persona per guida senza patente con fermo del veicolo, una persona per guida senza assicurazione con sequestro amministrativo del veicolo mentre altri tre autisti sono stati sanzionati per circolazione abusiva con veicoli gravati da fermo fiscale, due persone per mancato uso delle cinture di sicurezza e due per uso di telefono cellulare durante la guida.

È stato inoltre denunciato a piede libero un uomo perché ritenuto responsabile del reato di furto. L’uomo è stato beccato in flagranza di reato mentre cercava di portare via abiti da un supermercato cosentino. I controlli hanno inoltre permesso di fermare e controllare oltre 50 veicoli con identificazione di decine di utenti della strada alimentando il materiale informativo a disposizione.