Cia Calabria: Milone rimane in carica per altri tre anni

“Sei stata e sei un’amica seria e leale. Insieme abbiamo ottenuto importanti risultati per le organizzazioni da noi guidate, per cui ti faccio il mio più caro in bocca al lupo con l’augurio che il prossimo triennio possa essere ancora più incisivo e proficuo”.

Il Presidente di Confagricoltura Catanzaro Walter Placida ha voluto esprimere con queste parole soddisfazione per la rielezione di Maria Grazia Milone - nota imprenditrice vivaistica della Piana di Lamezia Terme - che rimarrà altri tre anni alla guida del Cia Calabria Centro

Il congresso elettivo si è tenuto lo scorso sabato ed è stata l’occasione per fare un po’ il punto della situazione; non sono infatti mancati i momenti di riflessione e partecipazione, anche attraverso diversi interventi tra cui quello del dirigente Placida. Il Presidente provinciale di Confragricoltura oltre a sottolineare i grandi risultati ottenuti da Agrinsieme in particolare nella provincia di Catanzaro, ha quindi dichiarato di essere personalmente contento di vedere Milone ancora alla guida del Cia Calabria Centro.