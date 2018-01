Controlli dei carabinieri di Rende: 4 denunce e 5 segnalazioni

Continuano, sul territorio, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Rende, durante i quali sono state denunciate 4 persone e segnalate altre 3.. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per inosservanza degli obblighi un sorvegliato speciale 47enne residente a Rende. L’uomo si trovava alla guida della propria autovettura, nonostante la patente di guida ritirata;

per violazione provvedimento foglio di via obbligatorio per anni 3 dal comune di Rende, è stato denunciato un altro 47enne cosentino. L’uomo infatti si trovava a Rende, senza giustificato motivo. È stato anche segnalato alla Prefettura di Cosenza perché trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, sottoposta a sequestro.

I Carabinieri hanno segnalato per attività di parcheggiatore abusivo un 47enne cosentino, un 26enne e un 37enne entrambi di nazionalità rumena. I tre sono stati sorpresi in via Marconi dai militari, è stata elevata, a carico di ciascuno di essi, una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

I Carabinieri di Torano Castello, invece, hanno deferito in stato di libertà, per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale un 40enne cosentino, fermato, alla guida della propria autovettura, nonostante la patente di guida ritirata.

I Carabinieri di Acri, infine, hanno deferito in stato di libertà, per porto abusivo di armi, un 28enne controllato a bordo della propria autovettura. A bordo, infatti, è stata trovata una spranga in ferro, sottoposta a sequestro. Il 28enne è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Cosenza, poiché trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina, sottoposta a sequestro.