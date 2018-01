La Kroton Nuoto ‘fucina di talenti’ si aggiudica il Trofeo regionale

La Kroton Nuoto si aggiudica il "Trofeo Regionale di Nuoto per squadre Categoria Indoor" che ha raccolto quasi la totalità delle società sportive natatorie calabresi, confermandosi, ancora una volta, la più forte realtà del nuoto in regione.

Importante vittoria di squadra maturata nonostante le molteplici assenze a dimostrazione di una "compattezza" e qualità generale del gruppo e della giusta "cattiveria agonistica" dei 34 nuotatori della società del Presidente Crugliano che si allena nella piscina olimpionica crotonese di Via G. Paolo II.

In grandissima evidenza Dalila Iuticone, classe 2005, capace di "staccare" il pass per i Campionati Nazionali di Riccione del prossimo marzo nella specialità dei 100 dorso percorsi con un ottimo 1’07”83. Anche quest'anno, come avviene oramai dal lontano 2010, la Kroton Nuoto sarà presente alla prestigiosa kermesse nazionale confermandosi "fucina" di talenti grazie alla sua eccellente organizzazione societaria ed estrema professionalità dello Staff tecnico con a capo Mister Roberto Fantasia.

Ad oggi sono quindi ben tre gli atleti qualificati (Filippelli - Podella - Iuticone). Risultato fortemente voluto dalla giovane atleta della Kroton che merita, per impegno e dedizione, questo prestigioso traguardo. La Iuticone si è imposta anche nei 50 e 200 dorso e 50 stile libero. La solita Giulia Filippelli "regina" del delfino ha conquistato l'oro nei 50-100 e 200 farfalla e primeggiando anche nei 100 misti e 100 stile Libero, Torchia Stefano ha vinto i 50-100 stile Libero, 50 farfalla e 100 misti, Giuseppe Podella ha conquistato il gradino più alto del podio nei 50 stile libero, 50 dorso, 100 misti e 50 farfalla, Zizza Nikolaj ha vinto i 100 e 200 farfalla nonchè i 200 dorso.

Ottimo crono di Tricoli Aurelia nei 50 stile libero terminati in 30”50 e nei 100 stile libero in 1’04”90, Buzzurro Daniele primo nei 400 misti, Giacomo Rajani convincente nei 200 stile in 1’59”10, Ioppoli Maria oro nei 200 misti terminati con il suo "migliore" di 2’39”10, Riillo Marco sul più alto gradino nei 200 farfalla e ottimo anche nei 1500 sl chiusi in 17’44”80, Mancuso Adriana argento nei 50 farfalla junior con il suo personale di 33”10.

In generale un'ennesima grande prestazione di squadra che si rispecchia anche nelle 2 staffette vinte con ampio margine. La 4x50 mista con Iuticone, Torchia, Filippelli, Podella e la 4x50 stile Libero con Palermo, Filippelli, Torchia, Iuticone.

Eccellenti le prestazioni di tutti i ragazzi che hanno garantito performance di alto profilo nonostante il periodo agonistico in cui la preparazione presuppone grandi sovraccarichi.