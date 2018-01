Vendeva on line motori diesel rubati. Denunciato 50enne reggino

È stato incastrato da internet un 50enne originario della provincia di Reggio Calabria ma domiciliato a Parma, che ha tentato di vendere on line dei motori diesel rubati.

È successo ieri quando una persona ha notato e letto un’inserzione sulla vendita dei motori che erano dell’azienda produttrice di cui era dipendente.

Sapendo che le macchine in questione non potevano essere commercializzate al dettaglio, ha ottenuto le matricole e ha contattato l'inserzionista fingendosi interessato all'acquisto. Ha così scoperto che si trovavano in un capannone a Brescello.

L'uomo si è quindi rivolto ai Carabinieri di Reggio Emilia che hanno denunciato il 50enne per ricettazione. All'interno della struttura i militari hanno trovato e sequestrato i motori, del valore di oltre 10 mila euro.

Le indagini dei carabinieri di Brescello ora mirano ad accertare come sia entrato in possesso dei motori, forse sottratti all'atto della partenza dai container sigillati che avrebbero dovuti portarli in America.