Il tenore Piero Mazzocchetti ritorna in Calabria. Pronto per il live di “Tonight”

Dopo il successo registrato al teatro “Francesco Cilea”, il tenore pescarese Piero Mazzocchetti torna in Calabria con lo splendido live “Tonight”. Indiscusso interprete crossover, Piero è senza dubbio uno degli artisti più talentuosi ed affermati nel panorama musicale nazionale ed internazionale e, in ogni suo lavoro, traspare la passione, la dedizione e la forza di portare avanti la musica consapevole del valore che essa rappresenta per le giovani generazioni. Insieme alla straordinaria ballerina e coreografa Grazia Cundari, il maestro calcherà il palco del “Rendano” di Cosenza il 16 marzo attraversando 80 anni di musica italiana e straniera.

“Sarà un viaggio nella musica nazionale ed internazionale partendo dagli anno ’40 con “Parlami d’amore Mariù” per poi arrivare ai grandi della musica come Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Domenico Modugno all’indimenticabile Mino Reitano – afferma il noto cantante - Ci saranno anche brani del mio repertorio e il nuovo singolo “La via del cuore” con il quale abbiamo raggiunto su Youtube 110 mila visualizzazioni in due giorni. E’ un concerto trasversale che piace ad un pubblico eterogeneo e le coreografie sono della splendida ballerina reggina Grazia Cundari che ha girato con me anche il video “La via del cuore”, un ritorno alle origini che porta la firma di Marco Marrone e di Giuseppe Concettini, autori del mio primo disco “L’eternità”. E’ una canzone a cui tengo molto, perché è stata composta quando è nato mio figlio Francesco – continua il tenore pescarese - Abbiamo voluto dare al brano un respiro diverso”.

Mazzocchetti è sicuramente un artista poliedrico che, in questi anni, ha saputo cogliere le opportunità che la vita gli ha regalato, per esprimere e coltivare il talento che gli è stato donato. Ma è anche un uomo colto, raffinato, attento ai cambiamenti e all’evoluzione della società tant’è che, con la sua partecipazione al programma di mamma Rai “Tale e Quale Show” ha dimostrato che “l’artista crossover è capace di costruire con la voce quel viaggio musicale ricco di emozioni e grande umanità”. Il “Rendano” è pronto a farsi trasportare dalla voce, dalla classe e dal cuore di un artista riconosciuto dalla stampa internazionale “autentico crossover” capace di spaziare dal registro pop a quello lirico con la naturalezza e l’elasticità che hanno solo in pochi, che hanno solo i grandi maestri.