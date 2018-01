Degrado nel centro di Cosenza, Fragale (Pd) sul “triangolo dimenticato”

“Eternit su fabbricati abbandonati, sterpaglie, strutture fatiscenti e disabitate usate come rifugio dai senzatetto e tossicodipendenti. Degrado e abbandono regnano nel cuore della città di Cosenza alle spalle di via Dei Mille (lato inizio via Panebianco ex Polveriera). - È quanto denuncia Giampaolo Fragale, IV circolo del Partito democratico- Questa superficie molto estesa è ormai diventata una discarica a cielo aperto.

Il tutto – scrive Fragale - nell’indifferenza di Mario Occhiuto, nonostante le numerose denunce continua lo scempio non più accettabile del “triangolo dimenticato” (via dei Mille-via Panebianco- via Padre Giglio). Un’area di proprietà comunale è adibita arbitrariamente al parcheggio di macchine in disuso; un terreno, sempre di proprietà comunale, è diventato una discarica per materiali di risulta e la folta vegetazione impedisce il passaggio all’edificio adiacente.

Costruzioni pericolanti, a rischio incendi, degrado sociale, emarginazione, pericolo per i cittadini: sono immagini che si fatica a pensare che siano del centro della città di Cosenza e mentre qualcuno spende oltre mezzo milione di euro per il Capodanno e l’inaugurazione del Ponte di Calatrava, non si interviene su questa area, mettendo a rischio l’incolumità degli ignari passanti che ogni giorno attraversano via Panebianco e via dei Mille.”