Marcellinara: conclusi i lavori dei marciapiedi in via San Francesco di Paola

Conclusi i lavori di completamento dei marciapiedi in via San Francesco di Paola, un importante intervento di messa in sicurezza lungo la Strada provinciale 167/1 nel territorio del comune di Marcellinara. Un altro impegno mantenuto, quello di ultimare i lavori entro il mese di gennaio, che il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, aveva assunto in un recente incontro con il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo.

In quella occasione erano state affrontare alcune importanti problematiche relative alla viabilità di competenza nel territorio di Marcellinara, come quella relativa al cavalcavia nei pressi di località “Solleria” e Bruno ha anticipato che stanno per partire i lavori di manutenzione utili ad eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nonché lavori a salvaguardia della conservazione del manufatto.

Il presidente della Provincia di Catanzaro ha preso contezza della situazione in un sopralluogo alla presenza, tra gli altri, oltre che del vice presidente Marziale Battaglia e del geometra Luigi Cimino, del vice sindaco di Marcellinara Giampiero Cittadino.

“Resta massima l’attenzione alla sicurezza delle strade di nostra competenza – ha dichiarato il presidente Bruno - che riusciamo ad affrontare grazie anche al costante rapporto con le amministrazioni locali: i sindaci rappresentano la principale voce dei territori alle cui istanze guardiamo in maniera costante e prioritaria. Azioni concrete e fattiva operatività, quindi, che riusciamo a garantire in sinergia, e per questo devo ringraziare il consigliere delegato alla Viabilità Ciccio Severino e tutto il Consiglio provinciale”.