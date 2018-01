Girifalco, sessanta concorrenti per un posto in Comune

Sono 60 le domande di partecipazione ammesse al concorso bandito dall'amministrazione comunale di Girifalco per l'assunzione a tempo indeterminato di un funzionario Categoria C1 part time istruttore tecnico (geometra). A breve, nominata la commissione esaminatrice, gli uffici procederanno all'espletamento delle prove.

Maurizio Siniscalco, assessore al Personale del Comune di Girifalco si dice dunque certo che entro pochissimi mesi, l'Ufficio Tecnico avrà un nuovo dipendente. “Questo – afferma - è solo l'inizio di un percorso di "ristrutturazione" che - come annunciato nel programma di mandato - non riguardava solo le attività di intervento sulla struttura del municipio ma doveva necessariamente investire anche l'apparato burocratico dell'Ente. Percorso di “ristrutturazione”, peraltro, già avviato con l’assunzione della figura apicale dell’ufficio tecnico”.

Il 2018 sarà, inoltre, caratterizzato da una serie di pensionamenti di parte del personale in servizio che, ormai, reclama giustamente il diritto di andare in quiescenza dopo circa 40 anni di lavoro. L'ente e per esso l'Amministrazione, dal loro canto, necessitano di una accelerazione nel lavoro che devono svolgere gli uffici.

“L'amministrazione – ribadisce Siniscalco - si è prodigata, in questi due anni e mezzo per far accedere il Comune di Girifalco a corposi finanziamenti (parliamo di circa 6/7 milioni di euro), alla presentazione di progetti di estrema sensibilità (come quelli di servizio civile, servizi sociali e Sprar), ma, chiaramente, un tale volume di attività richiede che gli uffici comunali dispongano di risorse umane e materiali sempre più al passo coi tempi”.

“Su tale linea di condotta – aggiunge l’assessore c- in queste ore si sta, infatti, procedendo all'adozione delle procedure per la selezione di un'altra unità da assumere presso l'ufficio demografico, sempre categoria C, ma stavolta riferita a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge n.68/99”.

Sempre nel 2018, contestualmente alle cessazioni di alcune figure prossime al pensionamento, si procederà all'indizione di tutte le procedure necessarie alla loro sostituzione o comunque alla assunzione di personale sempre più qualificato, da assegnare in tutte le aree, “capace – conclude Siniscalco - di dare risposte ai cittadini e contribuire a rendere il Comune di Girifalco un punto di riferimento anche per gli operatori socio economici dell'intero comprensorio".