Strongoli. Capannone rurale abusivo: scattano sequestro e denuncia

Un capannone rurale abusivo è stato sequestrato nelle campagne di Strongoli, nel crotonese, dai carabinieri Forestali che hanno anche denunciato il committente dell’opera.

Durante un servizio di controllo sul territorio per prevenire proprio gli abusi edilizi, i militari della stazione Forestale di Cirò hanno localizzato l’immobile in località Manca della Casa, in un’area olivetata.

Eseguiti degli accertamenti presso l’ufficio tecnico del Comune per verificare la regolarità della costruzione hanno poi scoperto che la struttura era senza qualsiasi atto autorizzativo che ne legittimasse l’edificazione.

Il fabbricato è stato realizzato di recente all’interno di un fondo chiuso, con muri in conglomerato cementizio su tre lati e una parete in lamiera coibentata sul quarto. Di circa 140 metri quadri è coperto da un’unica falda in lamiera ed alto in media 4 metri.

Il sequestro del capannone è stato convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Crotone mentre il responsabile della sua realizzazione, un uomo di 43 anni residente a Strongoli, è stato denunciato in stato di libertà per abusivismo edilizio.