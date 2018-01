In fiamme autocompattatore della Multiservizi, forse un’autocombustione di rifiuti

Un’autocombustione dei rifiuti potrebbe essere stata la causa scatenante di un incendio che nel pomeriggio di oggi ha coinvolto un autocompattatore della Multiservizi di Lamezia Terme.

Il mezzo era fermo a causa di una avaria e parcheggiato nel piazzale dell’azienda quando sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale è che hanno dapprima trainato il mezzo in una zona sicura, dato che trovava nelle vicinanze di una tubazione di Biogas.

Successivamente, con l'utilizzo di mototroncatrici, i pompieri hanno tagliato parte della lamiera laterale del cassone per effettuare un’operazione di smassamento dei rifiuti e lo spegnimento degli stessi.

Sono in corso degli accertamenti per stabilire le cause esatte dell'incendio. L'intervento, per la sua complessità, ha impegnato la squadra dei vigili per diverse ore.