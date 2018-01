Carovana è il nuovo responsabile degli Enti locali di Riva Destra

“Comunico l’adesione al movimento Riva Destra di Vincenzo Caravona, il quale viene nominato responsabile regionale degli Enti Locali del nostro movimento. Caravona, già commissario della federazione cosentina di Fiamma Tricolore, entrerà anche nella nostra Direzione Nazionale”.

Lo dichiara Francesco Stina’, coordinatore regionale calabrese di Riva Destra, in una nota congiunta con Fabio Sabbatani Schiuma, segretario nazionale, i quali manifestano "grande soddisfazione umana e politica e ricordano la riunione della Direzione Nazionale di Riva Destra il 27 gennaio a Roma, per affrontare il tema delle elezioni politiche”.

“È nella natura umana il rinnovamento - dichiara Caravona - nella mia scelta di campo che qualche duro e puro reputerà sbagliata, rispondo che la politica corre veloce e se non la insegui rischi di restare ancorato al passato anacronistico. Con questo mio passaggio a Riva Destra – continua Caravona - in cui mi hanno seguito anche altri fuoriusciti della Fiamma Tricolore come Mariano Fiore e Joseph Greco, abbiamo deciso di chiudere il libro dei partiti delle tessere ed accettare la stretta di mano, come riscontrato nel movimento Riva Destra”.

“Resta - conclude Caravona - tuttavia la stima ed il rispetto di chi nella nostra precedente esperienza ha creduto in noi, ma ad un certo punto della vita si fanno delle scelte maturate nel tempo e dagli eventi: non cambiamo versante come in tanti hanno fatto per mero gusto di poltrone o convenienza, ma abbiamo scelto ciò che la nostra coscienza ci ha dettato. Abbiamo trovato quella ‘riva’ che riteniamo nel 2018 più consona al nostro pensiero, ossia Riva Destra".