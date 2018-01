Varietà: Antonello Costa al teatro “Cilea” a Febbraio

Il nuovo varietà di Antonello Costa arriva al teatro “Cilea” il prossimo 10 Febbraio all’interno del cartellone dell’Officina dell’Arte. “Mastercost” è un esilarante spettacolo del poliedrico e versatile attore siciliano che, insieme alla sorella Annalisa, ha scritto un copione capace di unire sketch, gag, battute servite come antipasti, primi, secondi e dolci.

È “uno show che sta tra il varietà ed il calembour” parola del protagonista pronto a sbarcare a Reggio Calabria con il suo “ristorante” dove lo Chef proporrà una varietà infinita di piatti ponendo una simpatica domanda: “quale migliore abbinamento c’è tra lo spettacolo comico e la cucina? Tra il varietà e cibo?”

Il menù fantasioso dello spettacolo spazia dalla cucina tradizionale alla nouvelle cucine, dalla macchietta al monologo, dal canto al ballo. E non mancheranno, canzoni comiche, piatti della tradizione, piccanti fino al caffè e ammazza caffè serviti dal poliedrico attore di Augusta. Il menù tipico propone per primo si ride; per secondo non si pensa a nulla; il dolce si dimenticano i problemi ed il conto consiste nel portare a casa il buonumore e quella leggerezza che solo uno spettacolo di varietà ben costruito può dare.

“Si ride, non si pensa a nulla, si dimenticano i problemi e il vero conto è il costo del biglietto” – afferma l’attore – Insieme ad Annalisa Costa, Giampiero Perone e ad uno splendido corpo di ballo vi aspettiamo al teatro Cilea per farvi assaggiare un menù decisamente particolare”.

L’attore Antonello Costa, da anni, è considerato uno dei massimi esponenti del genere varietà –cabaret e la sua forza è di saper rinnovare linguaggio e ritmo senza tradire la tradizione del grande avanspettacolo italiano. Per quasi due ore di puro show, Antonello proporrà anche un omaggio ai grandi capo-comici come Aldo Fabrizi, Renato Rascel, Nino Taranto, Totò, Petrolini e una ricerca di nuovi personaggi, canzoni comiche, tormentoni e battute. Il divertimento è uno dei migliori ingredienti di questo ristorante e l’Officina dell’Arte non voleva assolutamente perdere uno show che sta registrando in ogni tappa, un meritato tutto esaurito.

È possibile acquistare ancora i biglietti per lo spettacolo presso il teatro “Cilea” o nei punti vendita autorizzati. Inoltre, è ancora attivo il “pacchetto sconto” proposto dall’Oda per poter assistere ai quattro spettacoli ad un prezzo davvero competitivo.