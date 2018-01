E’ partito il XIII Forum agricoltura e agroalimentare della Coldiretti

Con l’apertura dei lavori da parte del Presidente della Coldiretti Calabria Pietro Molinaro è iniziato al “Centro Congressi La Principessa” a Campora San Giovanni - Amantea il Forum Regionale della Coldiretti Calabria e dell’ANBI Calabria. La prima sessione ha riguardato il tema “Territori: cibo e fattori dell’accogllienza”.

“E’ stato un anno molto ricco segnato da importanti conquiste per l’agricoltura e l’agroalimentare – ha esordito Molinaro – i dati economici di diversi istituti certificano la crescita del settore e l’indubbio appeal sui giovani e cittadini. Il 2017, ha segnato l’interesse di importanti imprese agroalimentari che hanno creato insieme alla Coldiretti “Filiera Italia” è stato poi l’anno della legge sul caporalato che abbiamo fortemente voluto. Molinaro ha poi ricordato che la Calabria sconta un miliardo di Euro di contraffazione e aumenta considerevolmente il business delle agromafie che a livello nazionale è di oltre 23 miliardi di Euro.

Il Presidente ha rivendicato le alleanze di Coldiretti con vari soggetti e tra questi i Consorzi di Bonifica “il cibo buono ha bisogno di acqua”. Nicola Capogreco Presidente Ristorart Toscana ha annunciato in anteprima il progetto della mensa presso la Cittadella Regionale che aprirà tra circa un mese. Si chiamerà PECCO (Piazza Etica Calabria Contadina), saranno soddisfatte tutte le esigenze nei 1500 metri quadrati dove sarà esposto il meglio della Calabria, solo prodotti calabresi di tutte le tipologie in stretta collaborazione con Campagna Amica Coldiretti. Maria Paola Sorace di UECOOP Coldiretti ha raccontato l’esperienza della cooperativa Phathos di Siderno in termini di accoglienza e reinserimento quindi con l’attualizzazione del nuovo welfare. Roberto Weber presidente di Ixè in un appassionato intervento ha sottolineato il grande approccio culturale della Coldiretti.

Territorio, cibo, nuovo welfare, identità, rappresentano non un racconto ma fatti che vengono avvertiti con una grande reputazione dall’opinione pubblica. Sono intervenuti Mondera della Lega Consumatori sul progetto insieme a Coldiretti contro la ludopatia. Il Comandate dei Nas Vincenzo Pappalardo sul rispetto delle regole e ha assicurato il massimo impegno: Viscomi vice Presidente della Giunta Regionale, ha sottolineato che è “fondamentale l’interlocuzione con Coldiretti e che lui potesse scegliere farebbe l’assessore all’agricoltura perché settore dinamico di grandi prospettive dove prevale l’identità, la protezione del suolo, contro gli incendi, identità e memoria e questo significa consolidare l’identità regionale”.

Presentato il progetto agroalimentare in Calabria e non quello che si vuole fare ma quello che Coldiretti sta facendo. Mario Ambrogio coordinatore Regionale di Campagna Amica, ha presentato le varie attività di valorizzazione con un impegno particolare nelle mense pubbliche e accordi con primarie aziende agroalimentari calabresi.

Il racconto documentato è stato fatto da Francesco Esposito Assogal Calabria, Salvatore Lachimia responsabile OP Agrinsieme, Vittorio Caminiti presidente Federalberghi Calabria pioniere del kmzero che ha stipulato con Coldiretti un protocollo d’intesa con Campagna Amica Coldiretti ver valorizzare sempre di più i prodotti agricoli del vero made in Calabria negli alberghi. Il prof. Francesco Aiello ordinario di Politica Economica UNICAL che ha insistito sugli investimenti in agricoltura e ha detto un NO alle Zone Economiche Speciali (ZES) generaliste.

Il Procuratore Mario Spagnuolo, componente il Comitato Scientifico Osservatorio Agromafie promosso da Coldiretti, ha sottolineato che il Forum è vitale e e di grande attualità, coldiretti è in crescita e questi - ha rilevato- sono fatti positivi. La Coldiretti bene interpreta il ruolo delle formazioni sociali come delineate dal legislatore costituzionale.

Quello che sta facendo l’antimafia di Catanzaro – ha affermato – è splendido e eccezionale, ma non deve essere un alibi al malfunzionamento della Pubblica Amministrazione. Rivendica le operazioni fatte dal suo ufficio sul caporalato ma siccome non abbiamo le fette di prosciutto agli occhi ci chiediamo: Perché nel 2017 lo stesso numero di incendi del 2012 annata caldissima? Perché negli stessi luoghi? Abbiamo tutti avvertire l’esigenza di chiedere alla Regione Calabria in anticipo un piano antincendi che non sia la fotocopia di quello dell’anno precedente.

Perché ancora in Calabria il numero di canadair e superiore ad altre regioni e non c’era nessuno a coordinarli? Le Istituzioni ha concluso devono funzionare. Il Sindaco di Pizzo Gianluca Callipo in qualità di Presidente Anci Calabria ha rivendicato la grande vitalità dei sindaci e l’estrema attenzione che coldiretti dedica ai tesori agricoli ed agroalimentari dei comuni. Molinaro ha concluso che il progetto economico della filiera agricola italiana è una realtà.

