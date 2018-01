Continua il potenziamento degli strumenti di diagnostica dell’Asp di Cosenza

E’ entrata in funzione all’ospedale di Cosenza la nuova TAC Simulatore per la Radioterapia. Il TC Simulatore offre immagini molto dettagliate del paziente da irradiare, per ottimizzare le terapie, in modo da avere a disposizione dati e immagini necessarie a pianificare ed ottimizzare il trattamento sull’acceleratore lineare. Sull’apparecchiatura è, difatti, possibile simulare i campi di trattamento che verranno poi impiegati sulle macchine per la terapia e identificare il posizionamento più idoneo che il paziente dovrà tenere, al fine di concentrare totalmente la dose sul tumore.

E’ il segno di una strategia che investe su un HUB centrale del nostro Servizio Sanitario Regionale, al servizio dei cittadini, per lavorare insieme agli altri e dare a chi ha necessità risposte di elevata qualità. Le risorse aziendali messe a disposizione per finanziare gli investimenti, hanno consentito di poter immettere risorse tecnologiche preziose nel nostro sistema sanitario. Chi si rivolge alla nostra Azienda chiede servizi qualificati, personale competente, strutture adeguate e nuove tecnologie. Noi stiamo lavorando per assicurare questo a tutti i nostri utenti e i dati positivi ci incoraggiano a proseguire.

Nel mese di marzo sarà la volta della installazione di un nuovo Acceleratore Lineare che abbrevierà i tempi di attesa dei pazienti ed andrà a rafforzare il Polo Onco-ematologico, che troverà collocazione unica nello S.O. del Mariano Santo, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione.