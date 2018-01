La community cresce ancora: risparmia e guadagna con lo Shop My Jechely

Il nuovo anno è iniziato con il botto. Il 7 gennaio infatti, è nato l’E-Shop di My Jechely. Dopo il primo corso, o meglio, percorso formativo Academy, tenutosi a Roma il 14 Dicembre, un nuovo fiocco azzurro è arrivato in My Jechely: lo shop e-commerce di My Jechely.

Nello shop già attivo (all’indirizzo web www.myjechely.shop) si possono trovare prodotti offerti dalle aziende partners a prezzi esclusivi per la Community My Jechely e molto vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

Grande è stata la mole di lavoro svolta dai Commerciali My Jechely e dal responsabile Area Web Massimo Russo per poter dar vita al “Centro Commerciale” on-line i primi giorni del nuovo anno, come promesso durante il meeting di Roma a dicembre.

NON È IL SOLITO SITO DI E-COMMERCE

Ad un primo sguardo potrebbe sembrarlo ma è nel suo DNA la differenza che lo differenzia dagli altri. Innanzitutto ogni iscritto alla Community My Jechely può aprire il suo My Jechely Shop e oltre a risparmiare sui propri acquisti, può anche guadagnare sugli acquisti che altre persone faranno dallo stesso. Praticamente in pochi click chiunque può aprire la propria attività on-line e cominciare a guadagnare da subito.

Ma lo Shop My Jechely è differente dagli altri anche per un’altra sua caratteristica: le aziende che oggi volessero entrare nel mondo della vendita on-line ma non sono attrezzate possono, diventando partner My Jechely, trasformarsi in un’azienda che opera nell’e-commerce; con un sito, una vetrina con i propri prodotti in vendita, una rete di assistenza e senza dimenticare poi la “potenza” della Community My Jechely che ad oggi conta quasi 4.000 iscritti che potrebbero essere tutti potenziali clienti.

Oltre l’entusiasmo da parte della Community tutta che ha accolto il nuovo arrivato nella famiglia My Jechely, c’è da registrare anche la piacevole “non-sorpresa” (in quanto era prevista) delle nuove partnership che stanno nascendo tra le aziende di My Jechely che magari, operando in settori diversi, si stanno confrontando e stanno unendo le forze per essere sempre più preparate e più forti per competere insieme in nuovi mercati e in nuove zone dove prima da soli era impossibile esserci.

COME PARTECIPARE

Per conoscere My Jechely Shop non resta che andare all’indirizzo www.myjechely.shop; per ricevere tutte le informazioni necessarie su come poter aprire il proprio Shop on line basta scrivere all’ indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Per sapere come risparmiare e guadagnare tutti insieme facendo parte della Community più grande d’ Italia: www.myjechely.it.

Un nuovo mondo sta nascendo e sta partendo: per non restarne fuori bisogna salirci a bordo ora. My Jechely ha tutte le carte in regola per essere veramente l’opportunità di svolta per tante persone che oggi cercano qualcosa di innovativo, redditizio e trasparente. My Jechely è tutto questo.