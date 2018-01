Politica, l’organizzazione dell’UDC a Cetraro

Il partito dello scudocrociato della Calabria continua il suo intenso e proficuo lavoro per una capillare organizzazione sul territorio, finalizzata alla diffusione dei propri valori e per far conoscere il proprio programma. Trova, dunque, pratica attuazione la linea politica dell’on. Lorenza Cesa anche in terra calabrese. Nei giorni scorsi, il presidente provinciale dello scudocrociato Davide Gravina, in piena sintonia con il segretario regionale dell’UDC on. Francesco Talarico, si è recato a Cetraro - l’importante centro del tirreno cosentino -, per incontrare la base del partito.

Dopo un’ampia ed approfondita discussione su alcuni problemi della comunità cetrarese, ed esaminando anche le potenzialità di Cetraro, si è determinata la necessità di indicare una guida del partito a livello locale. Una guida, in linea con le battaglie politiche del passato, capace di traghettare il partito al congresso comunale.

La scelta naturale del segretario regionale dell’UDC Talarico, condivisa dalla base, è caduta sull’ing. Giuseppe Leporini, persona perbene ed apprezzata per la sua moderazione ed attaccamento al partito dello scudocrociato. Soddisfazione per questa scelta è stata espressa anche dal presidente provinciale del partito Davide Gravina, il quale ha dichiarato: “Leporini saprà certamente interpretare al meglio il ruolo di commissario del partito. La sua passione politica e le sue capacità organizzative sono indispensabili per riavvicinare i tantissimi amici alla fondamentale attività politica sul nostro territorio”.

Il segretario Talarico prossimamente, in rappresentanza del segretario nazionale On. Lorenzo Cesa, ed insieme ai dirigenti provinciali dell’UDC, si recherà a Cetraro per incontrare gli iscritti, per suggellare la scelta di Leporini e far sentire la voce e la forza dello scudocrociato a difesa di tutto il comprensorio del tirreno-cosentino.