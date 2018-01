Top Volley: un altro lametino nella rosa della squadra

Pasquale Chirumbolo

Un altro lametino (dopo il vice capitano Gaetano) nella rosa della Top Volley Lamezia. Dopo una prima parte della stagione tra le fila della Volo Virtus del professore Ernesto Colloca si trasferisce in giallorosso il libero, Pasquale Chirumbolo, 21 anni.

“Per me è un onore far parte di questo gruppo – dichiara Chirumbolo - un onore giocare per un club tanto ambizioso con compagni di squadra tanto forti e un allenatore tanto preparato. Spero di essere all’altezza della situazione”

Il giovane libero, cresciuto nella Volo Virtus, e punto fermo della squadra che milita nel campionato di serie C, si allena da tempo con Spescha e compagni, in virtù della collaborazione avviata ad inizio stagione tra le due società

“Sin da subito mi sono trovato benissimo con i ragazzi e con coach Nacci ora devo continuare a lavorare per crescere e migliorare, meritare la fiducia della squadra e dimostrare di meritare palcoscenici così importanti. Ci tengo a ringraziare il professore Colloca per avermi permesso di fare questa esperienza così formativa per me, devo a lui moltissimo. Mi ha insegnato tanto, tutte quelle basi dalle quali ora devo partire per continuare a maturare”

E un ringraziamento al professore Colloca e ad Alessandro Cittadino lo vuole esprimere anche la società retta dai presidenti Perri e Rettura. L’aver permesso a Chirumbolo di vestire i colori giallorossi, privando la Volo Virtus di un perno fondamentale, testimonia grande fiducia nel progetto della Top Volley Lamezia ma soprattutto tanta attenzione alla crescita del ragazzo che avrà così la possibilità di mettersi alla prova in un campionato d’alto vertice in una categoria superiore.