Reggio Calabria. Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della tangenziale

L’Anas ha consegnato all'impresa affidataria i lavori di manutenzione della Tangenziale di Reggio Calabria, tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e quello di Santa Caterina (incluso)

L'intervento, inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche - per un importo complessivo di oltre 58 milioni di euro - avrà inizio con le prime attività propedeutiche (circa 90 giorni) per la cantierizzazione, le verifiche e le indagini necessarie alla corretta esecuzione dei lavori e alla predisposizione dei presidi della sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali.

Al termine di questo periodo, si procederà così con le lavorazioni previste in appalto mirate all’incremento della sicurezza viabile e del confort di guida, in particolare con interventi di risanamento conservativo su alcune opere d'arte presenti lungo il tracciato, la sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti, il rifacimento delle opere di regimazione idraulica e la pavimentazione della piattaforma stradale con asfalto drenante.

Sono previsti inoltre interventi di mitigazione acustica con l’installazione di barriere fonoassorbenti dell’impianto di illuminazione degli svincoli. Le attività saranno eseguite in un tempo fissato in 730 giorni.

In aggiunta alle attività previste nell'appalto, l'Anas, in seguito al protocollo d'intesa stipulato con la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria lo scorso 12 gennaio, per limitare al massimo l'impatto dei lavori sul capoluogo, si è impegnata ad eseguire i lavori di manutenzione sulla viabilità comunale (per circa 7 km) e su quella metropolitana (per circa 17 km).