Auto si ribalta a Petrizzi. Conducente estratto dai vigili del fuoco

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 118 nel comune di Petrizzi. Per cause in corso di accertamento, la Daewoo Matiz su cui viaggiava il ferito si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per estrarre il conducente dalla vettura. Il ferito è stato quindi consegnato al personale del 118 per le cure del caso e poi trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri per avviare le indagini.