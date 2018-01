Forza Italia giovani, assegnati coordinamenti delle aree strategiche

Il coordinamento di Forza Italia Giovani (FIG) della Provincia di Reggio Calabria, guidato da Salvatore Cirillo e dai vice-coordinatori Marco Cavaleri, Pietro Di Certo e Valerio Larizza, ha appena terminato i lavori per l’assegnazione del coordinamento delle aree strategiche e dei Comuni del territorio della Provincia di Reggio Calabria.

Al termine dell’attenta indagine del territorio e delle sue personalità, sono stati nominati i seguenti coordinatori: Mattia Ienco, (Caulonia), studente di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Messina. È da anni un partecipante attivo della politica del suo paese e membro del coordinamento cittadino; Ugo Bonavita, (Roccella Jonica), laureato in Giurisprudenza alla LUMSA, viene confermato coordinatore del proprio paese per la seconda volta, grazie all’ottimo lavoro svolto; Rocco Ierinò (Siderno), altra conferma del coordinamento, dovuta oltre che alle sue doti politiche, anche ai risultati ottenuti a livello associativo come membro e partecipante attivo del Rotaract Club;

Andrea Bennici (Locri), riconfermato coordinatore, laureando in Economia presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha un passato ricco di esperienza associativa e politico-studentesca; Franco Zappia (Antonimina), laureato in Giurisprudenza, avrà l’occasione di continuare come coordinatore della propria cittadina, il suo percorso già intrapreso da due anni.

E ancora Fortunato Nemo (Brancaleone), studente di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Messina, di certo non è un neofita della politica; Vincenzo Valilà (Riace), giovane new entry del progetto di FIG. Già a 19 anni spiccano le sue brillanti doti organizzative; Luigi Lamberto (Stignano), laureando in Economia e Commercio, viene riconfermato come Coordinatore della cittadina di Stignano; Giuseppe Candido (Stilo), laureato in Economia e Commercio, è un importante nome da aggiungere ai simpatizzanti del coordinamento dell’organizzazione “junior” di Forza Italia;

Gianmarco Oliveri (Palmi), laureato in Economia e management e specializzato in Marketing alla LUISS Guido Carli, da tempo figura di spicco di FIG; Francesco Oliva (Galatro), laureato in Odontoiatra, ottimo professionista e motivo di lustro e pregio del movimento; Francesco Condello (Oppido Mamertina), giovane forzista classe ’95, instancabile è la sua dedizione al movimento; Girolamo Italiano (Rosarno), giovane imprenditore che si fa notare non solo per le sue doti professionali, ma anche per le sue capacità organizzative; Matteo Sorbara (Maropati), studente di Economia Aziendale e Consigliere Comunale dal 2015, insomma, un giovane futuro dirigente politico.

Salvatore Panetta (Grotteria), laureato in Economia è attualmente uno studente di Giurisprudenza. Non passa inosservato il suo impegno nel campo sociale, da anni è, infatti, il Presidente della Pro Loco Per Grotteria; Andrea Zirilli (Bova Marina), Consulente fiscale, sociale e previdenziale. Membro del sindacato FNA, è anche lui attivo nel sociale (già Presidente della Pro Loco di Bova Marina); Cosimo Infusini (Ardore), studente al Conservatorio e patrocinante del percorso capillare di sviluppo e radicamento sul territorio portato avanti nella sua cittadina dal gruppo consigliare di FI; Carmine Morabito (Vice di Ardore), insieme al coordinatore è da sempre in prima linea nelle battaglie di FIG; Antonio Armonio (Coordinatore Area), laureato in Economia e Commercio, ha un Master di primo livello, come “Esperto per le professioni economico/aziendali”.

Attualmente sta completando il percorso per ottenere la Laurea Magistrale in Consulenza e Professione; Ferrentino Andrea (Coordinatore Area), Tecnico di Radiologia, è stato in passato rappresentante presso gli organi elettivi del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Immagine e Radioterapia. È stato uno dei ragazzi più attivi della politica universitaria messinese. Le sue doti sono state fondamentali soprattutto durante l’ultima campagna elettorale del CNSU e per l’attribuzione del coordinamento di FIG della cittadina di Maropati.

Si porta così avanti un percorso, ormai iniziato da tempo, di radicamento e focus sui territori, fonti di idee e stimoli per il partito e fonti di forze giovani e fresche pronte a formare la futura classe dirigente. L’intero coordinamento di FIG ringrazia tutti i membri “senior” del partito che hanno contribuito al lavoro di rinnovamento di queste cariche e fa un grande in bocca al lupo a tutti i nuovi coordinatori.