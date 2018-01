Operazione Terramara Closed. Tdr annulla l’arresto dell’ex latitante Ernesto Fazzalari

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari Nicolò Marino, nei confronti di Ernesto Fazzalari, considerato - fino alla data del suo arresto - come il secondo latitante più pericoloso d’Europa dopo Messina Denaro.

Fazzalari, comunque, rimane detenuto per la condanna definitiva riportata nell’ambito del processo Taurus, eseguita dopo oltre 20 anni di latitanza la notte del 26 giugno 2016.

Di recente, nell’ambito dell’operazione “Terramara Closed”, l'ex latitante era accusato di intestazione fittizia di beni aggravata dalla finalità di aver agevolato la cosca Zagari-Fazzalari.

Secondo gli inquirenti - per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali - avrebbe intestato a terzi alcuni fondi a Taurianova, che costituivano l’ex feudo dei marchesi De Riso oltre a due aziende, la Agripower e la Agrienergia, destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da impianti fotovoltaici installati su delle serre agricole.

Il Tdr ha accolto le argomentazioni del difensore di Fazzalari, l’avvocato Antonino Napoli, che ha sostenuto l’assoluta estraneità del suo assistito a tutte le contestazioni addebitategli nell’operazione Terramara Closed.