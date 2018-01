Viola U18 Eccellenza in cima alla classifica: vittoria contro il Trapani

Impresa della Viola Under 18 d’Eccellenza. La squadra allenata da Pasquale Iracà espugna il PalaConad di Trapani per 70-78 al termine di un match incredibile. Viola avanti sin dall’inizio, con i neroarancio a guidare l’inerzia della gara per i primi tre quarti sino a toccare il più quattordici.

Nel finale, Trapani, imbattuta sino ad oggi tra le mura amiche, con orgoglio riesce nella rimonta che porta i siciliani avanti nel punteggio a pochi secondi dal termine. Nell’ultimo minuto accade di tutto. Dopo il meno uno di Ciccarello, Trapani fa 1/ 2 ai liberi a cinque secondi dal termine raggiungendo le due lunghezze di vantaggio.

Tutto finito? Assolutamente no. L’ultimo possesso è della Viola che esegue al meglio una rimessa offensiva con Ciccarello che manda le squadre al supplementare. Nell’overtime la Viola torna a dettare il ritmo e a portare a casa un successo che al termine della regular season regala ai reggini il primato in classifica. Un risultato esaltante per tutto l’ambiente neroarancio per un gruppo in continua crescita.

“Una vittoria di carattere - commenta così Pasquale Iracà - senza il giusto carattere non si può reagire in questo modo dopo una rimonta subita nell’ultimo minuto. I miei ragazzi ci sono riusciti espugnando un campo difficilissimo dove nessuno aveva mai vinto. Devo ringraziare tutti i ragazzi, tutto lo staff, ed in particolare il coach della prima squadra Marco Calvani che ha permesso ai tanti giovani che si allenano con la Serie A2 di essere presenti oggi”.