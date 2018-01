Automobilismo. Il campione di Gt Francesco Russo ritorna a Melissa

È tornato da poco, giusto il tempo di godersi le feste di fine anno insieme alla sua famiglia, ai suoi amici. È tornato per starsene tranquillo nel posto che conosce meglio, lontano dal clamore che gira intorno alle piste automobilistiche. Stiamo parlando di Francesco Russo, il giovane campione di Gran Turismo GT, che oramai fa parte a pieno titolo del mondo automobilistico europeo.

Un ragazzo semplice Francesco, che dopo diversi mesi fuori in giro per le piste di mezza Europa, ha deciso di far ritorno a casa per rilassarsi un po’ e fare quello che più gli piace tra cui mangiare i piatti della tradizione della nostra cucina. Incontrandolo si capisce subito che i giorni che ha trascorso e quelli che passerà a Torre Melissa sono per lui fondamentali; “Qui ritrovo quello che mi serve. È una ricarica per me essenziale in vista dei tanti impegni che mi aspettano. Per ora mi godo il sesto posto nel campionato europeo Vln, che si svolge a Nurburgring, ottenuto con la mia Porsche, una scuderia di cui vado fiero”.

Il mondo delle quattro ruote, si sa, ha un fascino particolare, ma Francesco è rimasto un ragazzo molto semplice, umile, così come lo si conosce a Torre Melissa, da dove sembra non essersi allontanato mai. Lo coccola la nonna, il papà Roberto, che condivide con lui la passione per le auto, lo coccolano i suoi tanti amici con cui trascorre parte delle giornate.

È però, adesso, anche tempo di bilanci che per Francesco sono positivi: “nel mondo sportivo è chiaro che conta vincere, il campionato Vln è tra i più forti al mondo, di certo tra i più difficili e per questo molto visto e seguito. Sono contento di quanto fatto fino ad ora ma non voglio di certo fermarmi qui. La mia speranza, il sogno che mi piacerebbe realizzare, è quello di correre il campionato internazionale Gran Turismo GT con la Lamborghini Challenge”.

Un sogno che Francesco vuole continuare ad alimentare nella speranza un giorno di poterlo realizzare. Per questo non smette di allenarsi, di sacrificarsi senza però dimenticare gli affetti che sono parte importante della vita di un campione.

La serenità della famiglia, la tranquillità che trova a Torre Melissa danno a Francesco quella carica che gli servirà per le prossime gare; quelle che potrebbero lanciare definitivamente Francesco Russo a raggiungere il sogno di tanti piloti; vincere un campionato della categoria Gran Turismo.