Controlli nel Crotonese, due arresti

Due arresti e numerosi controlli a Papanice. Sono i numeri delle attività svolte nel crotonese dove i carabinieri di Cutro hanno fermato un ragazzo di 32 anni, accusato di aver violato le prescrizioni di affidamento in prova. I militari hanno infatti eseguito un provvedimento di sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova con quella della custodia cautelare in carcere.

Un provvedimento di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con quella degli arresti domiciliari è stata eseguita invece dai militari di Crotone che hanno arrestato un imprenditore di 27 anni. La misura è scaturita per le continue persecuzioni nei confronti dell’ex-fidanzata.

Sono stati numerosi, poi, i servizi di controllo effettuati a Papanice. I carabinieri della Compagnia del capoluogo, coadiuvati da unità cinofile e militari dello Squadrone Cacciatori di Calabria, hanno eseguito perquisizioni personali, veicolari e domiciliari che hanno portato alla denuncia di un 42enne, per detenzione illegale di munizionamento da caccia. L’uomo è stato trovato in possesso di 24 cartucce calibro 12 senza esserne autorizzato.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura un 41enne e due ragazzi ventenni per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. I due, sono stati trovati in possesso rispettivamente di dosi di cocaina e marijuana.