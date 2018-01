Forti raffiche e pioggia intensa, disagi nel catanzarese

Le forti raffiche di vento e la pioggia a tratti intensa hanno creato numerosi disagi nel Catanzarese. Le richieste di intervento arrivate alla sala del Comando provinciale dei Vigili del fuoco sono infatti state numerose.

Le squadre sono state impegnate a rimuovere ostacoli, alberi abbattuti sulla sede stradale o su autovetture, cartelloni pubblicitari e insegne divelte e numerose verifiche.

Al momento una squadra della sede Centrale opera su Via Milano per la caduta di un albero. Altre due squadre sono impegnate al Teatro Politeama per la messa in sicurezza di alcune lamiere divelte. Non si registrano danni a persone.