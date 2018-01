La Stradale traccia il bilancio: calano incidenti ma aumentano vittime della strada

Oltre 470 mila le pattuglie di vigilanza stradale, quasi due milioni le infrazioni accertate con oltre 44 mila patenti e 45 mila carte di circolazione ritirate; complessivamente sono stati decurtati quasi tre milioni di punti. Rispetto allo scorso anno, nonostante gli incidenti stradali siano diminuiti del 2,5 per cento, ci sono state dodici vittime in più.

Una priorità della Polizia stradale è la sicurezza della mobilità e da sempre è alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo.

L’utilizzo sistematico del Tutor, articolato su 333 siti su un totale di circa 3.100 chilometri di autostrada, ha consentito di accertare, dal 1° gennaio al 30 novembre 2017, 468.389 violazioni dei limiti di velocità, il 21,2 percento in meno rispetto all’analogo periodo del 2016.

Il sistema Vergilius, invece, attivo su alcuni tratti delle strade statali, nei primi 11 mesi del 2017 ha accertato 20.160 violazioni dei limiti di velocità, l’87 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2016.

Anche per quest’anno, in 80 province del territorio nazionale, operatori della Stradale, medici e personale sanitario della Polizia di Stato, hanno proseguito la campagna per accertare l'assunzione di alcool e, soprattutto, di sostanze stupefacenti o psicotrope. I conducenti controllati sono stati 36.861, il 5,7 per cento dei quali è risultato positivo all’alcol con un tasso superiore alla legge (0,5 g/l), mentre l’1,5 per cento è risultato positivo ad uno o più stupefacenti nel corso dei test su strada.

Dall’inizio dell’anno al 10 dicembre scorso, nelle notti dei fine settimana, la Polizia stradale e l’Arma dei carabinieri hanno impiegato nei posti di controllo 165.443 pattuglie, rilevando 2.785 incidenti.

Dal 1 gennaio al 20 dicembre 2017 ai servizi programmati mensilmente a livello regionale sono stati affiancati dispositivi specifici pianificati a livello nazionale, secondo il modello delle "Operazioni ad Alto Impatto", nella misura di circa 4 al mese, su materie particolarmente avvertite netta sensibilità collettiva.

Le operazioni hanno riguardato il controllo delle cinture sicurezza e sistemi di ritenuta (11 operazioni); l’assicurazione obbligatoria (7 operazioni); l’autotrasporto nazionale ed internazionale di persone (6 operazioni); il trasporto di animali vivi (5 operazioni); il trasporto di sostanze alimentari (5 operazioni); l’uso corretto di apparati radio e telefoni alla guida di veicoli (4 operazioni); lo stato di efficienza degli pneumatici (2 operazioni).

Nel 2017 la Stradale ha festeggiato il 70° anniversario dalla sua costituzione, anche attraverso eventi o iniziative che si sono svolte su tutto il territorio nazionale e che hanno celebrato l'attività e l'impegno degli uomini e delle donne della Specialità.

Dal 1947 e ancora oggi con il nuovo codice della strada, l'obiettivo primario di questa "specialità" si è progressivamente ampliato, costituendo essa un presidio operativo volto a garantire l'esercizio della libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza.

Numerose nel corso dell'anno le campagne di informazione ed educazione stradale, realizzate con la collaborazione e il contributo di Ministeri, Università, e partner pubblici e privati, e associazioni, finalizzate in diversi ambiti, alla sicurezza stradale e alle regole comportamentali nel rispetto del codice della strada e degli utenti.

Fra queste di rilievo la Campagna di sicurezza stradale Icaro – giunta alla 17^ edizione - , il progetto Biciscuola correlato al Giro d’Italia, la Campagna di educazione #buonmotivo, Sulla Strada della Sicurezza (seminario di formazione), Bimbi in auto, Inverno in sicurezza – Vacanze sicure, Progetto Chirone – dalla parte delle vittime (rivolto agli operatori di polizia per la gestione di un evento traumatico da sinistro stradale), Gite Scolastiche in sicurezza (per garantire con controlli preventivi su autobus, autisti e percorsi sicurezza in occasione delle gite e dei viaggi di istruzione degli istituti scolastici).

In materia dì polizia giudiziaria, l'impegno profuso dalle articolazioni periferiche nell'azione di contrasto alle attività illecite ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti in tutti gli ambiti di competenza.