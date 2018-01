Arsenale e droga in via Popilia: coppia in manette

I Carabinieri di Cosenza, alle prime luci dell’alba di oggi, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una coppia di pregiudicati convivente in un’abitazione dell’ultimo lotto di Via Popilia, a Cosenza, responsabili di detenzione abusiva di armi, droga e munizioni.

I militari, dopo aver cinturato la palazzina, hanno fatto irruzione all’interno e, proprio in quel momento, dalla finestra retrostante l’ingresso principale, è stato gettato un pacco avvolto in un accappatoio al fine di attutire la caduta a terra. Il gesto è stato però prontamente notato dai Carabinieri posti intorno allo stabile, che immediatamente lo hanno recuperato per poi visionarne il contenuto: si trattava di un vero e proprio arsenale.

All’interno, infatti, vi era: una pistola Smith & Wesson 44 Magnum, Calibro 38 MM SPECIAL, risultata oggetto di furto; una pistola beretta 98 FS, Calibro 9X21 con caricatore inserito contenente 10 cartucce stesso calibro e anch’essa risultata oggetto furto; una pistola LUGER CZG2000, Calibro 9X21, di produzione cecoslovacca con matricola abrasa e con caricatore inserito contenente 10 cartucce stesso calibro e un caricatore vuoto; 500 gr di hashish suddivisi in panetti con marchio di riconoscimento ed oltre 100 cartucce di vario calibro.

I Carabinieri hanno poi perquisito l’abitazione dove, all’interno del comodino della camera da letto, vi era un’ulteriore pistola ME 8POLICE 8mm, successivamente risultata essere a salve e 1 gr di marijuana con macinino per la lavorazione. Quanto recuperato è stato posto sotto sequestro e le armi saranno oggetto di esami balistici al fine di verificare l’eventuale utilizzo per la commissione di delitti.

L’uomo è stato tradotto in carcere mentre la donna posta ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza.