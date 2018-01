Pallavolo: Crotone vince anche in trasferta a Castrovillari

Dopo la vittoria in casa contro il Catanzaro la Pallavolo Crotone riprende a vincere anche in trasferta in quel di Castrovillari da sempre campo ostico dove le sirene pitagoriche capitanate da Romina Pioli sono state brave ad inanellare la 12^ vittoria che rimette due punti di differenza con l'immediata inseguitrice Cosenza che proverà fino all'ultima giornata in calendario domenica a spodestare dalla vetta il Crotone.

Un primo set vinto da un inedito Crotone, più che inedito con tanti dubbi, visto che mister Asteriti affida la regia a Pioli in forte dubbio fino alla fine, conferma Bareti e Gambuzza centrali, si affida alla forma splendida di Ranieri che da posto 2 ha fatto il bello ed il cattivo tempo e completa la squadra Reale acciaccata con mal di schiena e Cesario ferma da un mese e viene rischiata per la causa.

Vinto il primo set il Crotone raddoppia con un 25/23 che lascia l'amaro in bocca alle locali che vicino alla conquista del set di devono arrendere a un primo tempo di Gambuzza e in attacco devastante di Ranieri.

Con il doppio vantaggio in tasca il Crotone molla la presa e subisce il ritorno del Castrovillari che sul fil di lana sfrutta 2 errori del Crotone in ricostruzione e riduce le distanze.

Questa volta dalla panchina arrivano forze fresche, araldo rileva Derose e in difesa non cadono più palloni, il Crotone allunga sempre di più e piazza break ad ogni rotazione fino al 25 punto finale.

Mister Asteriti: ho rivisto un piglio diverso che avevano smarrito, la vittoria non era in discussione grazie alla grinta del gruppo che in un momento difficile si è compattato portando a termine la sua 12 vittoria in campionato. Ora testa all'ultima giornata di questa prima fase, in casa contro il San Lucido.