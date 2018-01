Rossano: sigilli a due frantoi irregolari

I carabinieri forestali hanno posto i sigilli a due frantoi irregolari a Rossano.

Dagli accertamenti è emerso che i frantoi non avevano le autorizzazioni previste dalla normativa di settore. Inoltre i titolari esercitavano l’attività senza alcuna autorizzazione per la gestione dei rifiuti prodotti (acque di vegetazione e sanse) e per lo scarico delle acque. Infine, in uno di essi i rifiuti vegetali prodotti dalla pulizia delle olive con il defogliatore venivano smaltiti lungo ‘argine del torrente Grammisato, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in violazione della normativa ambientale.

Le acque reflue miscelate alle acque di lavaggio delle olive venivano raccolte in un pozzetto e poi convogliate e scaricate nell'alveo del torrente. I carabinieri, pertanto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno sequestrato le due strutture olearie con i relativi strumenti, macchinari, vasche di stoccaggio e di raccolta rifiuti.